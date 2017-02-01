«Нашло что-то»: в Кыштыме стоматолог удалил ребенку здоровый зуб

Публикации за 01.02.17

В Кыштыме стоматолог удалил ребенку не тот зуб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поход в детскую поликлинику к стоматологу закончился для юного жителя Кыштыма неудачей. Об этом рассказала в социальных сетях мать мальчика.

«Надо было зуб молочный удалить, – поделилась женщина. – Зуб ребенок показал, это место обкололи анестезией, минут через десять зовут на удаление. Сын аж взвизгнул от боли. Я еще удивилась, подумала: какая-то анестезия у них плохая. Вышел, рот весь в тампонах, сам молчит. Ну, сами понимаете, как это бывает. Дома у меня даже мысли не возникло в рот ему заглянуть. Только через 2 часа я увидела, что зуб ему удалили не тот! Укол поставили в верхнюю челюсть, а зуб удалили с нижней! Нормальный молочный зуб!» Возмущенная горожанка в тот же день пожаловалась на действия врача руководству больницы, и уже вечером сам стоматолог пришел к ним домой, чтобы принести извинения.

Однако идти удалять оставшийся на месте больной зуб к тому же врачу женщина уже не хочет.

Как оказалось, это далеко не первая подобная «ошибка» медика. Причем, настолько не первая, что некоторые пользователи соцсетей уже не удивляются: «Который раз уже слышу, как он удаляет не тот зуб, – хладнокровно начала комментарий одна из горожанок. – Ладно, соседний перепутал бы, я, когда читала, именно так и думала. Но, блин, другая челюсть!»

При этом, как выяснилось, страдают от ошибок одного и того же стоматолога не только дети. «Мужу как-то раз удаляли зуб мудрости, – рассказала еще одна участница обсуждения. – Так у него потом вся щека распухла, воспаление пошло, пришлось даже больничный брать. А не далее как на прошлой неделе одной знакомой зуб удалял, так он ей какую-то там лицевую кость сломал, сейчас в Челябинске, лечится».

Причем иногда пострадавшие от подобных «ошибок» выстраиваются в самую настоящую очередь. «Два года назад он моей маме удалил зуб, – поделилась в комментариях своей историей жительница Кыштыма. – Через сутки щека сильно опухла, и я вновь повела ее к этому врачу. Там в очереди сидели три пожилые женщины, удалявшие зубы вместе с моей мамой, с точно такой же проблемой, как и у нас. Все опухшие и «красивые». В итоге делалась чистка...»

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Но есть среди пользователей и те, кто встал на защиту провинившегося медика. «Я дочке все молочные зубы вырывала у него бесплатно, – написала одна из них. – Просто я ему пальцем показывала, какой зуб замораживать, второй раз с ней заходила, пальцем тыкала – какой вырвать, все нормально получалось». Раньше мужчина и правда был лучшим стоматологом, соглашались другие. А еще одна горожанка констатировала: «Он действительно опытный врач. Но, вот, что-то находит на человека, пофигизм что ли…»

Челябинск, Виктор Елисеев

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