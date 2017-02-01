Сыпь, отеки и нервное расстройство: сливочное масло двух южноуральских производителей опасно для здоровья

Публикации за 01.02.17

В Челябинской области обнаружили сливочное масло с повышенным содержанием вредного для здоровья вещества.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении Россельхознадзора, при проведении контроля качества молочной продукции, изготавливаемой ИП Косов (масло сливочное «Башкирское» и «Крестьянское») и ООО «СбытПродсервис» (масло сладко-сливочное несоленое 72,5% жирности), на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции» было выявлено значительное превышение массовой доли сорбиновой кислоты. При маркировке продуктов питания вещество обозначают как Е200.

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Сорбиновая кислота – очень мощный консервант, обладающий антибактериальными свойствами, однако, в отличие от других пищевых добавок, она не уничтожает микроорганизмы, а лишь замедляет процесс их размножения. Поэтому продукты питания, в состав которых входит Е200, не являются стерильными, но гораздо дольше сохраняют свою свежесть, не плесневеют и не портятся.

Доказано, что данный консервант не обладает канцерогенными свойствами, но у людей с повышенной чувствительностью к кислотам может спровоцировать сильнейшую аллергию, проявляющуюся в виде кожной сыпи и отеков тканей. Гораздо более опасным является то, что Е200 при попадании в организм человека активно разрушает витамин В12, участвующий во многих жизненно важных процессах организма. Поэтому люди, злоупотребляющие продуктами с высоким содержанием сорбиновой кислоты, нередко страдают анемией и нервными расстройствами. Научные исследования свойств данного консерванта и его воздействия на человека все еще изучаются, однако на основе предварительных результатов Австралия уже решила отказаться от этой пищевой добавки. Во всех других странах мира, включая Россию, Е200 разрешен к использованию в пищевой и фармацевтической промышленности.

Отметим, некачественное масло продавалось в Свердловской и Челябинской областях.

Россельхознадзор проводит расследование.

Челябинск, Юлия Малецкая

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