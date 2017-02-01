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Челябинск

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Публикации за 01.02.17

В Озерске задымился детский сад

В Озерске задымился детский сад

В Озерске эвакуировали воспитанников одного из детсадов.

Как сообщили РИА в городской администрации, инцидент произошел сегодня около 9 часов в детском саду №58 «Жемчужинка». В сухом зале бассейна было обнаружено задымление. На место происшествия немедленно вызвали пожарных. Дети и педагоги эвакуировались на улицу.

Чтобы не держать малышей на морозе, их вместе с педагогами эвакуировали в ближайшую школу №33, где каждой группе предоставили отдельный кабинет и организовали показ мультфильмов. Каждый ребенок получил сухой паек: сок, пряники или печенье.

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После ликвидации причин задымления, проветривания и влажной уборки помещений дошкольного учреждения дети вернулись в группы. Для доставки самых маленьких воспитанников – от 1, 5 до 3 лет, выделили специальный автобус.

Отметим, о причинах задымления в мэрии не сообщают, лишь отмечают, что проводится ведомственная проверка МЧС.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 01.02.17

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