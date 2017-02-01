Главу Каслинского района обвинили в многомиллионном злоупотреблении полномочиями

Публикации за 01.02.17

Главу Каслинского района Александра Грачева подозревают в коррупционном преступлении.

Как уже сообщал «Новый День», в начале декабря 2016 года появилась информация о том, что руководитель муниципалитета может стать фигурантом уголовного дела по фактам злоупотребления и превышения должностных полномочий. Еще в 2015 году в отношении неустановленных сотрудников администрации Каслинского района было возбуждено дело. По версии следствия, чиновники оплатили невыполненные работы по модернизации фильтровальной станции и очистных сооружений, а также реконструкции детсада.

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По некоторым данным, следователи определились с главным фигурантом дела: главу Каслинского района Александра Грачева обвиняют в злоупотреблении полномочиями на 5 миллионов рублей.

В пресс-службе СУ СК России по Челябинской области не располагают информацией о возбуждении дела в отношении чиновника.

Челябинск, Юлия Малецкая

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