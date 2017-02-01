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Челябинск

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Публикации за 01.02.17

В Челябинске осудили «страусоводов», обещавших 300% прибыли инвесторам

В Челябинске осудили «страусоводов», обещавших 300% прибыли инвесторам

В Челябинске вынесли приговор группе мошенников, выманивавших у горожан деньги на разведение страусов.

Как сообщили РИА в прокуратуре региона, четверо жителей южноуральской столицы – двое мужчин и две женщины – решили организовать сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Развитие страусоводства». Чтобы привлечь вкладчиков, они разместили рекламу, обещая 300% прибыли.

С августа 2013 года по июнь 2014-го в кооператив вступили 14 человек, вложив в страусиный бизнес около 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Однако организаторы предприятия выращивать птиц не собирались, проценты не платили, а полученными от вкладчиков деньги распорядились по собственному усмотрению.

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Калининский районный суд признал всех четверых виновными в особо крупном мошенничестве. Одного из аферистов приговорили к 9,6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные будут отбывать наказание в колонии общего режима: двое – 3 года каждый, одна – 2 года.

Челябинск, Юлия Малецкая

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