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Челябинск

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Публикации за 01.02.17

Челябинка застряла в тестораскаточной машине

Челябинка застряла в тестораскаточной машине

Жительница Челябинска едва не лишилась руки, застрявшей в машине по раскатке теста.

Как сообщили РИА в городской службе спасения, инцидент произошел сегодня на хлебопекарном предприятии, расположенном в Калининском районе.

Правая рука одной из сотрудниц оказалась зажата между металлическими валами тестораскаточной машины.

Прибывшие на место происшествие врачи реанимационной бригады ввели женщине обезболивающее, а спасатели приступили к деблокации.

«Новый День – Челябинск» , и

С помощью инструментов специалисты разобрали боковые стенки машины, и когда доступ к металлическим «тискам» был открыт, освободили руку женщины.

Пострадавшую, получившую серьезную травму конечности, госпитализировали.

Челябинск, Юлия Малецкая

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