Челябинка застряла в тестораскаточной машине

Жительница Челябинска едва не лишилась руки, застрявшей в машине по раскатке теста.
Как сообщили РИА «Новый День» в городской службе спасения, инцидент произошел сегодня на хлебопекарном предприятии, расположенном в Калининском районе.
Правая рука одной из сотрудниц оказалась зажата между металлическими валами тестораскаточной машины.
Прибывшие на место происшествие врачи реанимационной бригады ввели женщине обезболивающее, а спасатели приступили к деблокации.
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С помощью инструментов специалисты разобрали боковые стенки машины, и когда доступ к металлическим «тискам» был открыт, освободили руку женщины.
Пострадавшую, получившую серьезную травму конечности, госпитализировали.
Челябинск, Юлия Малецкая
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