Без бутылки не разобраться: больше трети челябинцев пьют на рабочем месте

Публикации за 01.02.17

Каждый третий челябинец выпивает на рабочем месте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске определили самые пьющие профессии. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные сервиса по поиску работы Зарплата.ру.

Опрос зарегистрированных на сайте пользователей показал, что 37% работающих челябинцев употребляют алкоголь на рабочем месте. При этом самыми пьющими оказались ИТ-специалисты, топ-менеджеры и руководители среднего звена, а также рабочие и сотрудники ресторанов.

При этом 25% опрошенных признались, что позволяют себе выпить в офисе только по праздникам. Зато 10% не утруждают себя поисками повода. Ежедневно «расслабляются» на работе 7% сотрудников, не реже одного-трех раз в неделю – вдвое больше.

Практически каждый пятый из опрошенных (19%) обращаются к алкоголю с целью снять напряжение в отношениях с коллегами. Это самый популярный ответ среди челябинцев. 7% пьют в офисе, чтобы смириться с выполняемой работой. И лишь 4% отмечают возлияниями закрытие сделок (в других городах, по данным Зарплата.ру, этот ответ встречается чаще всего).

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Оказывается, наиболее популярным напитком для употребления в офисе челябинцы считают шампанское, второе место занимает вино, на третьем расположился коньяк. Водке и пиву предпочтение отдали по 15% проголосовавших. При этом мужчины, как правило, употребляют в офисе коньяк (38%) и пиво (25%), женщины – шампанское (70%) и вино (55%).

Наконец, каждый четвертый челябинец (признался, что периодически приходит на работу, не протрезвев. Для 7% сотрудников, по их признанию, трезвое начало рабочего дня попросту невозможно. Еще 4% приходят в офис, не развеяв окончательно пары Бахуса, лишь после праздника или корпоратива.

Челябинск, Виктор Елисеев

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