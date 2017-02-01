Челябинка избила пятилетнего сына кабелем за порчу фотографии

Публикации за 01.02.17

В Челябинске будут судить женщину, избившую маленького сына зарядным устройством для телефона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в декабре 2016 года в Тракторозаводском районе.

Пятилетний мальчик, воспользовавшись тем, что остался один в комнате, вырезал из фотографии детсадовской группы свое изображение. Мать, обнаружив порчу имущества, пришла в бешенство и, схватив попавшееся под руку зарядное устройство для телефона, отхлестала сына проводом по спине. Успокоившись, женщина обработала раны зеленкой.

На следующий день мать привела мальчика в детсад и предупредила воспитателей, что у него синяк на спине, полученный за непослушание.

Однако сотрудники дошкольного учреждения перед сончасом обнаружили на теле малыша не менее 5 гематом и заявили о побоях в полицию.

В результате в отношении матери возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, в отношении близкого лица).

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В настоящее время расследование дела завершено, материалы направлены в суд.

Примечательно, что обвиняемая работает воспитателем в одном из детсадов Челябинска. Следователи потребовали отстранить ее от работы.

Пострадавший от побоев сын женщины находится в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Челябинск, Юлия Малецкая

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