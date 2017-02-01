Южноуральцы стали брать больше кредитов

Публикации за 01.02.17

В 2016 году в Челябинской области снизился уровень просрочки по кредитам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2016 году ситуация в банковской сфере Южного Урала оставалась, в целом, стабильной. Об этом заявила заместитель управляющего Челябинского отделения Центрального банка России Елена Федина.

Ресурсная база кредитных организаций региона оставалась примерно такой же, как и в 2015 году, сохранившись на уровне 481 миллиарда рублей. При этом объем выданных кредитов увеличился на 3% – до 531 миллиарда рублей.

Так, возобновился рост кредитования малого и среднего бизнеса. В 2016 году субъекты МСБ получили взаймы 95 миллиардов рублей (+5% к 2015 году). Хотя, по признанию игроков рынка, специальные инструменты, разработанные Корпорацией МСП, в области практически не действуют. Представители сразу нескольких банков пожаловались, что в ее программе льготного кредитования слишком много ограничений для участников, которые делают его практически недоступным предпринимателям, работающим в регионах.

Что касается кредитования населения, то здесь рост куда более существенный. В 2016 году жители Челябинской области получили кредиты на 135 миллиардов рублей (на 31% больше, чем год назад). С особенным удовлетворением Елена Федина отметила восстановление регионального рынка ипотеки. В физическом выражении он вырос на 27% (27 тысяч договоров о кредитовании), а в финансовом – почти на 30% (28 миллиардов рублей). Надеются банки на продолжение этой тенденции и в 2017 году. Однако в прошлом году существенную роль в восстановлении рынка оказала программа «ипотека с господдержкой», продлять которую на 2017 год правительство отказалось.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Еще одна положительная тенденция, которую можно отметить – снижение объемов просрочки по кредитам. Так, по ссудам, выданным населению, она сократилась на 0,5% (до 9%). Организации сократили уровень просрочки на 1,2% (до 4%).

На 25% снизился объем несвоевременно выполненных обязательств: на 7% – по кредитам физическим лицам, на 38% – по ссудам субъектам реального сектора экономики.

В целом, банковское сообщество Южного Урала оценивает перспективы отрасли достаточно оптимистично, рассчитывая на продолжение позитивных тенденций, появившихся в 2016 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.02.17

Перепутали? Южноуральцу вместо дорогостоящего прибора поставили просто кардиостимулятор. / Челябинка избила пятилетнего сына кабелем за порчу фотографии. / Без бутылки не разобраться: больше трети челябинцев пьют на рабочем месте. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»