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Челябинск

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Публикации за 01.02.17

Интернет-мошенники «увели» у южноуральского фермера четыре миллиона рублей

Интернет-мошенники «увели» у южноуральского фермера четыре миллиона рублей

Попытка купить удобрения через Интернет обошлась южноуральскому фермеру в 4 миллиона рублей.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию обратился 70-летний фермер из села Кизильское, ставший жертвой мошенников.

Мужчина рассказал, что решил приобрести удобрения через Интернет. Найдя подходящего, как он думал, продавца, южноуралец заключил договоры на поставку удобрений и перевел на указанные счета плату за товар – 4 миллиона рублей.

Однако продукция в указанный срок доставлена не была, а телефон абонента оказался отключен. Поняв, что его обманули, фермер обратился в полицию.

«Новый День – Челябинск» , и

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Кизильскому району возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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