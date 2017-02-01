Пьяная жительница Южного Урала задавила месячного сына

Публикации за 01.02.17

Жительница Юрюзани, задавившая месячного сына, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, трагедия произошла ночью 13 ноября 2016 года.

Нетрезвая женщина кормила ребенка, лежа на кровати. Через некоторое время она уснула и придавила малыша. Мальчик, которому был всего 1 месяц, умер от удушья.

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По данному факту возбудили уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности).

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в Катав-Ивановского городской суд для рассмотрение по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.02.17

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