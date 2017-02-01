Павел Лунгин закроет кинофестиваль «Полный артхаус» в Челябинске

Публикации за 01.02.17

Известный кинорежиссер Павел Лунгин приедет в Челябинск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постановщик станет гостем V кинофестиваля «Полный артхаус» в этом году. Павел Лунгин представит свою новую картину «Дама Пик», запланированную к показу в последний день фестиваля.

В этом году «Полный артхаус» пройдет с 17 по 24 февраля.

В общей сложности на семи фестивальных площадках челябинцам покажут около 40 фильмов.

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Впервые зрителям представят программу документального кино. В ее рамках челябинцы смогут увидеть самые острые документальные фильмы 2016 года. Среди них «Родные» Виталия Манского, «Аустерлиц» Сергея Лозницы, «Голая жизнь» Дарьи Хреновой (о художнике Павленском). Также будет представлен фильм датского режиссера Бориса Бертрама «Танкоград», рассказывающая о театре современного танца Ольги Пона.

В конкурсную программу включили 7 фильмов молодых российских режиссеров.

Традиционно в рамках «Второй премьеры» покажут лучшие фильмы 2016 года, так и не добравшиеся до широкого зрителя. В том числе «Монах и бес» Николая Досталя, «Рай» Андрея Кончаловского, «Дама Пик» Павла Лунгина, «Ученик» Кирилла Серебренникова, «К-ды» Сергея Соловьева.

Программу «Ретроспектива» на этот раз посвятят режиссеру Анджею Вайде, умершему в 2016 году.

Челябинск, Юлия Малецкая

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