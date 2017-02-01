В Челябинской области выросло число коррупционных преступлений

Публикации за 01.02.17

На Южном Урале продолжает расти число коррупционных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в 2016 году количество выявленных правонарушений коррупционной направленности выросло на 5,9% (3 тысячи 87 нарушений против 2 тысяч 914 годом ранее). Процент выявления сотрудниками прокуратуры вырос на 10%. Значительным остается число нарушений, связанных с реализацией законодательства о закупках.

«Эффективным инструментом противодействия коррупции, реализуемым прокурорами, является привлечение к административной ответственности должностных лиц и организаций, в том числе за незаконное вознаграждение от имени юридического лица и неисполнение обязанности работодателя уведомлять о приеме на работу бывшего государственного либо муниципального служащего», – уверены в надзорном ведомстве.

Так, в 2016 году за незаконное вознаграждение от имени хозяйствующего субъекта оштрафованы 14 организаций на общую сумму 18 миллионов 821 тысяча рублей. Например, в ходе расследования уголовного дела установлено, что представитель ООО «ПромСнабСервис» передал начальнику управления муниципального заказа администрации Магнитогорска деньги за содействие в заключении долгосрочных контрактов. Поскольку доверенное лицо действовало в интересах предприятия, постановлением мирового судьи ООО оштрафовано на 10 миллионов рублей. Еще 5 административных дел находится на рассмотрении в судах.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Продолжается работа по выявлению нарушений требований закона «О противодействии коррупции», устанавливающих особый порядок приема на работу лиц, ранее замещавших должности государственной или муниципальной службы. В течение прошлого года было возбуждено 87 административных дел, по результатам рассмотрения которых наложено 74 оштрафа на общую сумму 2 миллиона 292 тысячи рублей.

По-прежнему актуальной является практика увольнения чиновника, совершившего коррупционное правонарушение, в связи с утратой доверия. В 2016 году с такой формулировкой в отставку были отправлены 1 федеральный государственный гражданский служащий УФССП по Челябинской области и 2 муниципальных чиновника.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.02.17

Павел Лунгин закроет кинофестиваль «Полный артхаус» в Челябинске. / Пьяная жительница Южного Урала задавила месячного сына. / Интернет-мошенники «увели» у южноуральского фермера четыре миллиона рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»