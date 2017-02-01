Магнитогорскому металлургическому комбинату исполнилось 85 лет

Публикации за 01.02.17

Сегодня Магнитогорский металлургический комбинат отмечает 85-летие.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОАО ММК, именно 1 февраля 1932 года первая домна Магнитки выдала первый чугун. Эта дата и стала днем рождения ММК – одного из крупнейших металлургических комплексов страны и мира.

Всего за 85 лет с момента пуска первой домны на сотрудники комбината добыли свыше 430 миллионов тонн руды, произвели свыше 700 миллионов тонн агломерата, 614 миллионов тонн чугуна, 791 миллиона тонн стали и 633 миллиона тонн товарной металлопродукции. Если всю выплавленную за 85 лет сталь Магнитки представить в виде листа толщиной в полмиллиметра, то им можно было бы покрыть площадь порядка 200 тысяч квадратных километров. Это больше, чем территория таких стран, как Бельгия, Нидерланды, Австрия и Швейцария, вместе взятые.

В Магнитогорске в эти дни проходят многочисленные мероприятия, посвященные 85-летию градообразующего предприятия. В цехах и подразделениях ОАО ММК и обществ Группы ММК проходят торжественные собрания. Сегодня, 1 февраля, в доменном цехе, для которого этот день также является днем рождения, по традиции состоялись торжественный митинг и юбилейный выпуск чугуна. Кроме того, сегодня же во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе пройдет торжественный прием почетных ветеранов ОАО ММК. В четверг там же состоится праздничный концерт для ветеранов комбината.

Первенец первых пятилеток и символ советской индустриализации, Магнитогорский металлургический комбинат всегда оставался флагманом металлургической отрасли страны. Предприятие было построено практически на голом месте в уральской степи менее чем за три года и в кратчайшие сроки стало крупнейшим на тот момент металлургическим комбинатом в мире.

ММК сыграл для СССР важную роль в годы Великой Отечественной войны, став основным производителем металла для нужд оборонной промышленности. Каждый третий советский снаряд и броня каждого второго советского танка были тогда произведены из магнитогорской стали. Большое значение для экономики СССР имел комбинат и в послевоенный период. В 1989 году объем производства стали на ММК превысил 16 миллионов тонн. Распад Советского Союза, переход к рыночной экономике и экономический кризис, его сопровождавший, не могли не отразиться на деятельности комбината, имевшего сильно изношенные основные фонды и устаревшие технологии производства, загрязнявшие окружающую среду. Объемы производства в середине 90-х годов резко снизились.

Начиная с конца 90-х годов прошлого века, началось восстановление производства и реализация масштабной инвестиционной программы, направленной на техническое перевооружение. В результате в течение полутора десятков лет на ММК были созданы современные высокоэффективные производственные комплексы, ориентированные на выпуск конкурентоспособной качественной продукции для внутреннего и внешних рынков.

Были полностью обновлены сталелитейные мощности с отказом от мартеновского способа выплавки стали. Произошла коренная реконструкция сортопрокатного производства, построены высокопроизводительные современные агрегаты по выпуску оцинкованного проката и металлопроката с полимерным покрытием. Отдельно необходимо выделить крупнейшие инвестиционные проекты последнего десятилетия – комплекс по выпуску толстолистового проката (стан 5000, слябовая МНЛЗ-6, комплекс внепечной обработки стали) и новейший комплекс холодной прокатки (стан 2000), предназначенный для выпуска холоднокатаного и оцинкованного проката для автомобильной промышленности.

В 2016 году на Магнитогорском металлургическом комбинате было произведено более 12,5 миллиона тонн стали, выпуск товарной металлопродукции на магнитогорской площадке превысил 11,3 миллиона тонн.

Челябинск, Виктор Елисеев

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