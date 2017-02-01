Кэмерон начинает съемки сиквела самого кассового фильма в истории

Публикации за 01.02.17

Джэймс Кэмерон рассказал, когда начнет снимать очередной «Аватар» и сколько их еще будет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», продолжение фантастического фильма «Аватар», занимающего первую строчку в списке самых кассовых картин в истории, Джеймс Кэмерон начнет снимать в августе 2017 года. Об этом режиссер рассказал The Daily Beast.

Ранее Кэмерон заявлял, что намерен начать съемки в 2016 году. Однако потом решил сначала написать сценарии ко всем сериям кинокартины. В итоге в 2015-2016 годах появились сценарии ко второму, третьему, четвертому и пятому фильмам.

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20th Century Fox уже анонсировала выход «Аватара-2» в декабре 2018 года. Последующие премьеры должны состояться в 2020, 2022 и 2023 годах. В фантастической саге снимутся Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер и Стивен Лэнг.

Челябинск, Виктор Елисеев

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