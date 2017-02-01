Смог расползается по Южному Уралу. В Челябинске вновь возрос уровень опасности

Синоптики продлили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях еще на сутки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, сохраняются в регионе до 19 часов 2 февраля.
При этом, по данным Челябинского ЦГМС, с 19 часов 1 февраля до 11 часов 2 февраля в областном центре уровень опасности НМУ повышена с первой до второй степени. В оставшиеся 6 часов опасность НМУ снизится на одну ступень.
Кроме того, НМУ 1 степени опасности с 19 часов 1 февраля до 19 часов 2 февраля будут действовать в Карабаше, Сатке, Коркино, Троицке и Магнитогорске. Отметим, что ранее НМУ объявлялись лишь в четырех городах Южного Урала.
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Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям при объявлении режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.
Челябинск, Виктор Елисеев
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