В Кыштыме коллекторы разбили окно и испортили ворота в доме горожанки

Публикации за 02.02.17

В Кыштыме коллекторы разбили окно и разрисовали ворота в доме женщины, просрочившей выплату кредита на несколько дней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в полицию обратилась 27-летняя горожанка, рассказавшая о нападении коллекторов.

В августе 2016 года женщина взяла в долг 15 тысяч рублей в одной из микрофинансовых организаций. Она исправно платила каждый месяц, но в январе из-за задержки заработной платы не смогла вовремя внести платеж. Через несколько дней горожанке позвонила менеджер микрофинансовой организации и сообщила, что данные о ее просроченной задолженности автоматически поступают в коллекторскую контору. Сумма долга составила чуть более двух тысяч рублей.

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Уже на следующий день в частном доме, где на тот момент находились двое детей и мать должницы, неизвестные разбили окно, а на воротах краской большими буквами написали слово «Долг».

По данному факту проводится доследственная проверка.

Челябинск, Юлия Малецкая

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