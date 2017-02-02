В Челябинской области глава поселения задержана по подозрению в получении взяток

Публикации за 02.02.17

Глава Баландинского сельского поселения Вера Галицкова задержана по подозрению в получении взяток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Вера Галицкова подозревается в том, что в 2014-2016 годах получала взятки за выделение принадлежащих муниципалитету земельных участков. Сама чиновница утверждает, что стала жертвой провокации со стороны недоброжелателей.

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Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки главой органа местного самоуправления). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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