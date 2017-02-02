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Публикации за 02.02.17

Челябинского застройщика поймали на ущемлении прав дольщиков

Челябинского застройщика поймали на ущемлении прав дольщиков

Челябинского застройщика поймали на нарушении закона о долевом строительстве.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска провело проверку соблюдения федерального законодательства ООО «Интерподряд», возводящим жилой дом на земельном участке в границах улиц Худякова, Энтузиастов, Витебской и Энгельса.

Прокуроры установили, что строительство ведется с привлечением средств дольщиков. При этом договоры долевого участия (ДДУ) составлены с нарушением требований закона. Так, согласно условиям ДДУ, гарантийный срок на квартиру исчисляется с момента ввода дома в эксплуатацию, что противоречит нормам законодательства об участии в долевом строительстве и о защите прав потребителей, в соответствии с которыми гарантийный срок должен рассчитываться со дня передачи объекта собственнику.

Таким образом, фактически уменьшается гарантийный срок, в течение которого участник долевого строительства имеет право предъявлять застройщику требования в связи с ненадлежащим качеством объекта.

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Кроме того, договор содержал условие, исключающее право дольщика требовать соразмерного уменьшения цены ДДУ в случае, если общая площадь квартиры по результатам обмеров органов технической инвентаризации окажется менее той, что указана в документе.

Руководителю ООО «Интерподряд» было внесено прокурором представление с требованиями устранить нарушения. По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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