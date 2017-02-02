На Южном Урале выросли пособия на детей: теперь 311 рублей в месяц

Публикации за 02.02.17

В Челябинской области проиндексировали детские пособия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главы региона, с 1января текущего года увеличились размеры различных пособий на ребенка, ежемесячной выплаты на «коммуналку», областного материнского капитала.

Так, областная ежемесячная выплата на детей в возрасте до 16 лет (учащимся школ до 18 лет) выросла на 51 рубль и теперь составляет 311 рублей. Напомним, получать ее могут лишь малоимущие семьи.

Ежемесячное пособие на детей-инвалидов, детей одиноких матерей составило 622 рубля (ранее 519), на детей солдат-срочников и злостных неплательщиков алиментов – 466 рублей.

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Кроме того, с 1 февраля вырастут федеральные пособия. Беременные женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации, ежемесячно будут получать 797 рублей. Единовременное пособие таким дамам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, также составит 797 рублей.

Размер единовременного федерального пособия при рождении ребенка в семье безработных родителей составит 21 тысячу 255 рублей (до этого 17 тысяч 839). Ежемесячное пособие неработающей матери на малыша до 1,5 лет, если это первый ребенок, составит 3 тысячи 985 рублей (ранее 3 тысячи 344), второй и последующие дети – 7 тысяч 970 рублей (6 тысяч 689).

Ребенок военнослужащего по призыву будет получать ежемесячно 14 тысяч 425 рублей до трех лет, а беременной жене призывника дадут один раз дадут 33 тысячи 600 рублей.

Проиндексировано также единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, до 21 тысячи 255 рублей. При усыновлении ребенка старше 7 лет, ребенка-инвалида, братьев и сестер родители получат 162 тысячи 408 рублей.

Напомним, с 1 января также был увеличен размер ежемесячной выплаты на содержание детей опекунами и приемным родителям до 7 тысяч 556 рублей.

Челябинск, Юлия Малецкая

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