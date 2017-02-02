Сурок Соня из Челябинского зоопарка присоединилась к санкциям и отказалась просыпаться к американскому празднику

Публикации за 02.02.17

Сурок Соня из Челябинского зоопарка встретил День сурка в глубоком сне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», животное и не думает просыпаться к празднику, , традиционно отмечаемому в США 2 февраля. Об этом сообщила культорганизатор зоопарка Елена Чудакова.

Напомним, День сурка отмечается в США и Канаде. По приметам, если день выдается пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору, значит, зима скоро закончится. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и прячется обратно в нору – тогда зима продлится еще шесть недель. Что означает, если сурок вообще не проснулся, американцы не говорят.

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Однако в Северной Америке весна наступает раньше, чем на Урале. Поэтому далеко не всегда сурки просыпаются у нас в начале февраля. Хотя Соня однажды проснулась именно ко 2 февраля. «Обычно сурки просыпаются, когда температура в их домике достигает 10-15 градусов выше нуля, – отмечает Елена Чудакова. – Сейчас там всего +5 градусов».

Челябинск, Виктор Елисеев

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