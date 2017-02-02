На Златоустовском электрометаллургическом заводе сменился руководитель

Публикации за 02.02.17

Назначен новый руководитель Златоустовского электрометаллургического комбината. С 1 февраля им стал представитель волгоградского металлургического комбината «Красный октябрь» Эдуард Мазуров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известно, что гендиректор еще не прибыл на южный Урал, и прежний руководитель Семен Лейбензон, руководивший предприятием с 2014 года, пока остается на рабочем месте.

С чем связаны кадровые перестановки, не разъясняется.

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Отметим, около года на одном из самых проблемных предприятий Челябинской области сохраняется относительная стабильность. Напомним, в 2013 году собственником завода стал «Красный октябрь». После масштабной реорганизации, массовых сокращений и смены названия к концу 2015 году ЗЭМЗ начал приносить прибыль.

Челябинск, Юлия Малецкая

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