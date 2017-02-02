В Челябинской области управляющая компания, едва не заморозившая жильцов, заплатит 125 тысяч рублей

Публикации за 02.02.17

В Чебаркуле управляющая компания заплатит штраф за отсутствие отопления в квартире.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, житель Чебаркуля пожаловался в надзорное ведомство на бездействие управляющей компании.

Южноуралец рассказал, что в октябре-ноябре 2016 года у жителей коммунальной квартиры одного из домов по улице Советская села Травники из-за аварийного состояния внутридомовой системы отсутствовало отопление.

Как показала проверка, в доме требовался текущий ремонт системы отопления с заменой трубы, однако управляющая организация никаких мер не предприняла.

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По результатам прокурорской проверки одно должностное лицо управляющей организации привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Кроме того, в отношении самой коммунальной компании было возбуждено дело об административном правонарушении по факту осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. По решению мирового судьи коммунальное предприятие должно выплатить штраф в размере 125 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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