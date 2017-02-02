В южноуральской больнице погибла семилетняя пациентка

Публикации за 02.02.17

На Южном Урале проводится проверка по факту смерти ребенка в медицинском учреждении.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК России по Челябинской области, трагедия произошла 31 января в Аргаяшской центральной районной больнице.

По предварительным данным, девочка страдала хроническим заболеванием. Она пожаловалась на ухудшение самочувствия, и родители отвезли ребенка в больницу. Пациентку отправили в реанимацию, где она вскоре скончалась.

По некоторым данным, девочка стояла на учете у педиатра с обструктивным бронхитом.

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В настоящее время по факту смерти ребенка проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Юлия Малецкая

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