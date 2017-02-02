В Челябинске «легковушка» сбила на светофоре женщину с младенцем

Публикации за 02.02.17

В Челябинске разыскивают водителя, сбившего женщину с коляской на «зеленом» светофоре.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось 31 января около 11 часов на улице Гагарина, возле дома №4.

Неустановленный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате 30-летняя женщина и ее сын, родившийся в 2016 году, были доставлен в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясением головного мозга. Мальчик в момент ДТП находился в коляске.

Виновник аварии с места происшествия скрылся.

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По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование. Разыскивается водитель. Очевидцев аварии и всех, кто располагает информацией о водителе или автомобиле, полицейские просят обратиться в отделение розыска ГИБДД УМВД России по Челябинску по адресу улица Гончаренко, дом 99, или позвонить по телефонам: 728-61-15, 728-61-14.

Челябинск, Юлия Малецкая

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