На Южный Урал приедет один из лучших валторнистов мира

Публикации за 02.02.17

Челябинская область готовится принять VI международный фестиваль «Денис Мацуев представляет».

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинской филармонии, на этот раз он пройдет с 20 по 23 марта. По традиции в программе будет классика и джаз.

Фестиваль откроется в зале имени Прокофьева концертом, полностью посвященным музыке Бетховена. Его произведения для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром прозвучат в исполнении Дениса Мацуева, филармонического оркестра «Классика» с участием артистов оркестра Челябинского театра оперы и балета и трех юных солисток – Александры Конуновой (скрипка), Анастасии Кобекиной (виолончель) и Анастасии Махамендриковой (фортепиано).

21 марта на гала-концерте фестиваля прозвучит «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина в исполнении «Клсссики», Дениса Мацуева, а также двух приглашенных гостей контрабасиста Андрея Иванова и джазового барабанщика Александра Зингера.

Кроме того, участниками гала-концерта станут обладатели Гран-при детского телевизионного конкурса «Синяя птица».

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Самым ожидаемым событием каждого мацуевского фестиваля становится импровизационная программа «Классика и Jazz». На этот раз повезло жителям Сатки – именно там 22 марта в ДК «Магнезит» пройдет джазовый вечер с участием Мацуева, контрабасиста Иванова, барабанщика Зингера, а также уникального мультиинструменталиста Аркадия Шилклопера. Музыкант

считается одним из лучших валторнистов мира. Кроме того, Шилклопер играет на флюгельгорне, альпийском роге в три метра длиной, альтгорне и диджериду.

Мастер импровизационной музыки, он стал одним из тех, кто сумел изменить взгляд на инструменты, долгое время не считавшиеся в России солирующими.

Фестиваль закроется 23 марта в Магнитогорске. В программе вечера будет музыка Гершвина и авторская композиция Андрея Иванова «Fiesta».

Челябинск, Юлия Малецкая

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