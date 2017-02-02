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Челябинск

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Публикации за 02.02.17

На Южный Урал приедет один из лучших валторнистов мира

На Южный Урал приедет один из лучших валторнистов мира

Челябинская область готовится принять VI международный фестиваль «Денис Мацуев представляет».

Как сообщили РИА в Челябинской филармонии, на этот раз он пройдет с 20 по 23 марта. По традиции в программе будет классика и джаз.

Фестиваль откроется в зале имени Прокофьева концертом, полностью посвященным музыке Бетховена. Его произведения для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром прозвучат в исполнении Дениса Мацуева, филармонического оркестра «Классика» с участием артистов оркестра Челябинского театра оперы и балета и трех юных солисток – Александры Конуновой (скрипка), Анастасии Кобекиной (виолончель) и Анастасии Махамендриковой (фортепиано).

21 марта на гала-концерте фестиваля прозвучит «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина в исполнении «Клсссики», Дениса Мацуева, а также двух приглашенных гостей контрабасиста Андрея Иванова и джазового барабанщика Александра Зингера.

Кроме того, участниками гала-концерта станут обладатели Гран-при детского телевизионного конкурса «Синяя птица».

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Самым ожидаемым событием каждого мацуевского фестиваля становится импровизационная программа «Классика и Jazz». На этот раз повезло жителям Сатки – именно там 22 марта в ДК «Магнезит» пройдет джазовый вечер с участием Мацуева, контрабасиста Иванова, барабанщика Зингера, а также уникального мультиинструменталиста Аркадия Шилклопера. Музыкант

считается одним из лучших валторнистов мира. Кроме того, Шилклопер играет на флюгельгорне, альпийском роге в три метра длиной, альтгорне и диджериду.

Мастер импровизационной музыки, он стал одним из тех, кто сумел изменить взгляд на инструменты, долгое время не считавшиеся в России солирующими.

Фестиваль закроется 23 марта в Магнитогорске. В программе вечера будет музыка Гершвина и авторская композиция Андрея Иванова «Fiesta».

Челябинск, Юлия Малецкая

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