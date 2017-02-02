Озерчанка лишилась 600 тысяч рублей, решая квартирный вопрос с помощью магии

Публикации за 02.02.17

Жительница Озерска отдала почти 600 тысяч рублей за снятие порчи и «расширение» жилплощади.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД России по Челябинской области, 41-летняя горожанка решила улучшить жилищные условия с помощью магии.

В газете частных объявлений она нашла информацию о некой ясновидящей. Озерчанка связалась с ней по телефону, и «колдунья» согласилась оказать «магическую» услугу по расширению жилой площади, запросив за работу 36 тысяч рублей. Клиентка перевела сумму на счет «ясновидящей», после чего она сообщила, что в ходе «работы» обнаружила, что на семью озерчанки наведена порча. Чтобы ее снять, необходимо заплатить по 100 тысяч рублей за каждого члена семьи. В результате женщина перевела на счет «колдуньи» еще 575 тысяч рублей. Позже, когда «ясновидящая» стала требовать еще денег, которые необходимы для завершения магических ритуалов, эффект от которых так и не наступил, жительница Озерска наконец-то поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в полицию.

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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Юлия Малецкая

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