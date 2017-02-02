NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 02.02.17

Озерчанка лишилась 600 тысяч рублей, решая квартирный вопрос с помощью магии

Озерчанка лишилась 600 тысяч рублей, решая квартирный вопрос с помощью магии

Жительница Озерска отдала почти 600 тысяч рублей за снятие порчи и «расширение» жилплощади.

Как сообщили РИА в ГУ МВД России по Челябинской области, 41-летняя горожанка решила улучшить жилищные условия с помощью магии.

В газете частных объявлений она нашла информацию о некой ясновидящей. Озерчанка связалась с ней по телефону, и «колдунья» согласилась оказать «магическую» услугу по расширению жилой площади, запросив за работу 36 тысяч рублей. Клиентка перевела сумму на счет «ясновидящей», после чего она сообщила, что в ходе «работы» обнаружила, что на семью озерчанки наведена порча. Чтобы ее снять, необходимо заплатить по 100 тысяч рублей за каждого члена семьи. В результате женщина перевела на счет «колдуньи» еще 575 тысяч рублей. Позже, когда «ясновидящая» стала требовать еще денег, которые необходимы для завершения магических ритуалов, эффект от которых так и не наступил, жительница Озерска наконец-то поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в полицию.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 02.02.17

Воли губернатора хватило на несколько дней: челябинские автомобилисты вновь оккупировали площадку перед оперным театром (ФОТО). / На Южный Урал приедет один из лучших валторнистов мира. / В Челябинске «легковушка» сбила на светофоре женщину с младенцем.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter