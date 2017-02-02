Южноуралец вынес с оборонного предприятия микросхемы почти на 2 миллиона рублей

Публикации за 02.02.17

Рабочего Кыштымского радиозавода задержали при попытке продать микросхемы почти на 2 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, ранее судимый местный житель был задержан сотрудниками отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД «Кыштымский».

Молодой человек, работавший на предприятии сборщиком, решил обогатиться, продав микросхемы, содержащие драгоценные металлы. Однако на заводе достаточно быстро обнаружили пропажу и обратились в полицию. Стоимость похищенного оценили в 1 миллион 788 тысяч рублей.

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Следственные органы возбудили по факту произошедшего уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

Мера пресечения в отношении подозреваемого избирается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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