Челябинская область продолжает задыхаться от смога

Публикации за 02.02.17

Неблагоприятные метеоусловия в городах Южного Урала сохраняются уже неделю.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском региональном Гидрометцентре, метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, сохранятся в регионе до 19 часов 3 февраля.

В областном центре до вечера пятницы объявлен режим НМУ второй степени опасности, установившийся в 19 часов 1 февраля.

Кроме того, НМУ 1 степени опасности с 19 часов 1 февраля до 19 часов 2 февраля продолжат действовать в Карабаше, Сатке, Коркино, Троицке и Магнитогорске. Отметим, что ранее НМУ объявлялись лишь в четырех городах Южного Урала.

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Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям при объявлении режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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