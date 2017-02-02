NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 02.02.17

Челябинская область продолжает задыхаться от смога

Челябинская область продолжает задыхаться от смога

Неблагоприятные метеоусловия в городах Южного Урала сохраняются уже неделю.

Как сообщили РИА в Челябинском региональном Гидрометцентре, метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, сохранятся в регионе до 19 часов 3 февраля.

В областном центре до вечера пятницы объявлен режим НМУ второй степени опасности, установившийся в 19 часов 1 февраля.

Кроме того, НМУ 1 степени опасности с 19 часов 1 февраля до 19 часов 2 февраля продолжат действовать в Карабаше, Сатке, Коркино, Троицке и Магнитогорске. Отметим, что ранее НМУ объявлялись лишь в четырех городах Южного Урала.

«Новый День – Челябинск» , и

Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям при объявлении режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.02.17

Южноуралец вынес с оборонного предприятия микросхемы почти на 2 миллиона рублей. / «Непорочное зачатие»: девять монахинь забеременели в итальянском монастыре. / Озерчанка лишилась 600 тысяч рублей, решая квартирный вопрос с помощью магии.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter