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Челябинск

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Публикации за 02.02.17

В Миассе на владельцев точек по продаже паленого алкоголя завели уголовные дела

В Миассе на владельцев точек по продаже паленого алкоголя завели уголовные дела

В отношении миасских бизнесменов, торговавших немаркированной алкогольной продукцией, возбудили уголовные дела.

Как сообщили РИА в ГУ МВД Челябинской области, двое жителей Миасса были задержаны сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Они занимались незаконным оборотом и хранением немаркированной алкогольной продукции в двух торговых точках: на рынке «Народный» и в павильоне на Тургоякском шоссе.

В целом полицейские изъяли паленого алкоголя на 2 миллиона рублей.

1 февраля было возбуждено два уголовных дела по статье 171.1. УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ».

Максимальная санкция данной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

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Помимо этого, владелица одной из торговых точек неправомерно использовала товарный знак известного производителя алкоголя и торговала контрафактной продукцией мировых брендов, причинив тем самым правообладателю ущерб на сумму более 700 тысяч рублей.

В отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Санкция данной статьи предусматривают до 2 лет лишения свободы.

Челябинск, Юлия Малецкая

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