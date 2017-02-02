В магнитогорском парке Победы устроили свалку звериных шкур (ФОТО)

Публикации за 02.02.17

В Магнитогорске неизвестные выбросили кучу шкур и шерсти животных в парке.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, свалка была обнаружена вечером 1 февраля на территории парка Победы, рядом с памятником «Тыл фронту».

На место выехали представители дорожного специализированного учреждения (ДСУ) и администрации города. По их словам, без экспертизы сложно определить, каким видам животных принадлежали шкуры и шерсть, сколько времени они пролежали в таком виде.

«Это вопиющий случай человеческой бессовестности», – прокомментировал картину начальник административной службы ДСУ Станислав Семенов, пообещав немедленно привести территорию в порядок.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

По факту сброса отходов в неустановленном месте проводится расследование. Неизвестным нарушителям пригрозили административной ответственностью в виде штрафа в размере от 1 тысячи рублей для физических лиц, от 5 тысяч рублей – для должностных лиц».

Стоимость вывоза бытового мусора на городскую свалку составляет 300 рублей.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 02.02.17

В Миассе на владельцев точек по продаже паленого алкоголя завели уголовные дела. / Челябинская область продолжает задыхаться от смога. / Южноуралец вынес с оборонного предприятия микросхемы почти на 2 миллиона рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»