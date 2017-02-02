Экс-руководители Сатки ответят в суде за кражу 12 квартир, построенных для жителей аварийных домов

Публикации за 02.02.17

Бывшие руководители администрации Саткинского городского поселения предстанут перед судом за махинации с жильем для переселенцев из аварийных домов.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре региона, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Сатки Ивана Игнатова, его экс-заместителя Сергея Дроздова и бывшего начальника юридического отдела МКУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» Юлии Басыровой. Мужчины обвиняются в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ), женщина – в пособничестве в совершении данного преступления.

По версии следствия, чиновники, действуя в рамках областной адресной программы «Переселение в 2013-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», в 2014-2015 годах изготовили подложные копии договоров найма жилых помещений, оформив их на своих знакомых и родственников. В соответствии с этими поддельными документами, фигурировавшие там люди, якобы, с 2006 года жили в аварийных домах, подлежащих сносу.

После чего руководители города внесли изменения в списки переселенцев, незаконно «подселив» их друг к другу. В результате «освободились» 12 квартир в двух домах построенных в рамках программы на улице Металлурго.

Впоследствии на 9 квартир были незаконно составлены временные договоры социального найма, оформленные на ничего не подозревающих знакомых и родственников, как на лиц, ранее якобы проживавших в аварийном жилье.

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Кроме того, по распоряжению и.о. главы администрации Дроздова с ведома Игнатова троим сотрудникам администрации, в число которых входила Басырова, было предоставлено служебное жилье, на момент выделения уже признанное ветхо-аварийным. После чего с жилья был снят статус служебного, квартиры передали по договорам социального найма. Далее сотрудники мэрии были незаконно включены в программу переселения и получили квартиры в новых домах.

В результате действий чиновников муниципальный бюджет лишился 17,2 миллионов рублей. А настоящие обитатели ветхого жилья так лишились новых квартир.

Преступная деятельность соучастников была пресечена сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Юлия Малецкая

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