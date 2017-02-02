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Челябинск

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Публикации за 02.02.17

В Челябинской области у химика-любителя изъяли 6,5 килограммов взрывчатки

В Челябинской области у химика-любителя изъяли 6,5 килограммов взрывчатки

Магнитогорец развлекался, устраивая взрывы в безлюдных местах.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мужчина объяснил свое увлечение чисто научным интересом.

Химик-самоучка заказывал реагенты через Интернет и делал из них взрывчатку. Взрывы самодельных «бомб» магнитогорец устраивал на улице в безлюдных местах, а реагенты и взрывчатку хранил у себя в квартире и гараже.

«Новый День – Челябинск» , и

Исключительно научный интерес не избавил экспериментатора от уголовного преследования. В ходе расследования у магнитогорца нашли 6,5 килограмма взрывчатки, которую впоследствии уничтожили на полигоне.

В настоящее время уголовное дело экспериментатора передано в суд. За незаконное изготовление и хранение взрывчатки ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.02.17

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