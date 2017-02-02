А говорили – «особый режим»: «Мечел-Кокс» собираются закрыть на три месяца за загрязнение воздуха в Челябинске

Публикации за 02.02.17

В Челябинске ООО «Мечел-Кокс» уличили в сверхнормативном выбросе вредных веществ в атмосферу. Предприятию грозит приостановление деятельности на 3 месяца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Росприроднадзора, в связи с очередным введением в Челябинске режима неблагоприятных метеорологических условий второго класса опасности ведомство проводит проверки крупных предприятий города на предмет сокращения вредных выбросов в атмосферу.

В пробах, отобранных 31 января в контрольных точках в зоне влияния ООО «Мечел-Кокс» (всего более 40 измерений), было выявлено превышение допустимых концентраций фенола.

Инспектор Росприроднадзора возбудил административное дело по части 3 статьи 8.21 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ).

А 1 февраля по факту загрязнения атмосферы Челябинска вредными веществами второго класса опасности принято решение о запрете деятельности неисправной технологической установки на ООО «Мечел-Кокс».

Оборудование остановлено и опломбировано.

В настоящее время Росприроднадзор готовит материалы в Челябинский районный суд для назначения административного наказания в виде приостановления деятельности предприятия сроком до 90 суток.

Напомним, 31 января пресс-служба группы «Мечел» распространила информацию о том, что Челябинской металлургический комбинат и «Мечел-Кокс» в связи с НМУ работают в особом режиме.

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«Аналогичные меры запретительного характера будут применяться Росприроднадзором во всех случаях нарушения требований по охране атмосферы в период неблагоприятных метеоусловий», – подчеркивают в федеральном ведомстве.

Так, ранее Росприроднадзор отозвал разрешение на выбросы вредных веществ в атмосферу у Коркинского угольного разреза, эксплуатируемого Челябинской угольной компанией.

Ведется разбирательство по городской свалке Челябинска, на которой периодически фиксируются очаги горения отходов, что также способствует загрязнению атмосферы города вредными веществами, особенно в периоды НМУ.

Челябинск, Юлия Малецкая

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