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Публикации за 02.02.17

СПЧ при президенте России выяснит, почему жители «Путинского поселка» в Коркино до сих пор не переселены

СПЧ при президенте России выяснит, почему жители «Путинского поселка» в Коркино до сих пор не переселены

Член президентского совета по правам человека пообещал лично заняться проблем переселением жителей южноуральского поселка.

Как передает корреспондент РИА , Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека выступит со специальным заявлением по поводу ситуации с расселением поселка Роза. Об этом заявил член совета Александр Брод после того, как в ходе круглого стола «Актуальные экологические проблемы промышленного Урала» узнал о том, в каких нечеловеческих условиях продолжают жить обитатели Розы.

«Это достойно того, чтобы совет при президенте вмешался, – подчеркнул он. – Я буду рад, если местные активисты снабдят меня подробными материалами о действительном положении вещей. Я обязательно передам их руководителю совета. Думаю, будет принято специальное заявление, посвященной этой проблеме. Мы намерены достучаться до высших этажей власти».

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Причем отдельно стоит оценить действия властей в этой ситуации. «Остается только догадываться, почему не вмешиваются силовики, почему не вмешиваются чиновники», – отметил Александр Брод.

Напомним, часть розинцев, живущих в непосредственной близости от борта Коркинского разреза, была исключена из программы переселения, реализованной по поручению президента России. Между тем, в опасной (им уже расселенной) зоне остались две школы и два детских садах, в которые каждый день ходят их дети. А дома объявивших голодовку, хоть и находятся в якобы безопасной зоне, разрушаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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