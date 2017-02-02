СПЧ при президенте России выяснит, почему жители «Путинского поселка» в Коркино до сих пор не переселены

Член президентского совета по правам человека пообещал лично заняться проблем переселением жителей южноуральского поселка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека выступит со специальным заявлением по поводу ситуации с расселением поселка Роза. Об этом заявил член совета Александр Брод после того, как в ходе круглого стола «Актуальные экологические проблемы промышленного Урала» узнал о том, в каких нечеловеческих условиях продолжают жить обитатели Розы.
«Это достойно того, чтобы совет при президенте вмешался, – подчеркнул он. – Я буду рад, если местные активисты снабдят меня подробными материалами о действительном положении вещей. Я обязательно передам их руководителю совета. Думаю, будет принято специальное заявление, посвященной этой проблеме. Мы намерены достучаться до высших этажей власти».
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Причем отдельно стоит оценить действия властей в этой ситуации. «Остается только догадываться, почему не вмешиваются силовики, почему не вмешиваются чиновники», – отметил Александр Брод.
Напомним, часть розинцев, живущих в непосредственной близости от борта Коркинского разреза, была исключена из программы переселения, реализованной по поручению президента России. Между тем, в опасной (им уже расселенной) зоне остались две школы и два детских садах, в которые каждый день ходят их дети. А дома объявивших голодовку, хоть и находятся в якобы безопасной зоне, разрушаются.
Челябинск, Виктор Елисеев
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