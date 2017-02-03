Эволюция патефона и часы с кукушкой: в Челябинске открывается выставка советского бытового дизайна

Публикации за 03.02.17

В Государственном историческом музее Южного Урала открывается выставка «Бытовая техника. Хроники советского дизайна».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в экспозиции представлены самые известные образцы советской бытовой техники – те, что были практически в каждом доме или являлись предметом вожделения многих обитателей СССР, – всего более 170 из фондов музея.

Например, оригинальный миксер начала 60-х годов, радиоприемники и проигрыватели, экспортные настольные часы с космической тематикой и другие бытовые приборы, на многих из которых гордо красуется «Знак качества». Его присваивали лучшим товарам в московском Всесоюзном НИИ технической эстетики (ВНИИТЭ), который в 1962 году положил начало системному промышленному дизайну в СССР.

Пылесос «Сатурн» – практически копия западного Hoover Constellation (1955), но на колесиках вместо воздушной подушки

Пылесос «Ракета»

Были и настоящие «пришельцы»

Семидесятые годы прошлого века представлены на выставке талантливыми разработками советских дизайнеров, которые, увы, остались только на бумаге. А рижскому конструктору радиотехники Адольфу Ирбите повезло больше – его радиолы «Ригонда» и «Аккорд» пользовались огромным спросом у советских граждан.

Хронологические рамки выставки охватывают три десятилетия – 1950-70-е годы.

Выставка открывается 3 февраля в 14:00 в западной башне Исторического музея. Вход свободный.

Эволюция патефона

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