Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по фактам загрязнения воздуха в Челябинске

Публикации за 03.02.17

Прокуратура направила материалы для возбуждения уголовных дел по фактам загрязнения атмосферного воздуха в Челябинска. Кто виноват, будет устанавливать полиция.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном надзорном ведомстве, в ходе внеплановых выездных проверок соблюдения природоохранного законодательства в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий сотрудники прокуратуры посетили 30 промышленных предприятий. В том числе организации федерального контроля – ООО «Фортум», ООО «Мечел-Материалы», ОАО «Мечел-Кокс», ПАО «ЧМК» и АО «ЧЭМК». Согласно данных постов наблюдения с 13 по 31 января 2017 года в различных районах Челябинска в разное время наблюдалось превышение среднесуточных концентраций диоксида азота от 2 до 8 раз, оксида азота и фторида водорода в 5 раз, фенола в 3 раза.

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Загрязнение воздуха на территории города в данный период произошло в связи с нарушением правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушением эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, допущенных промышленными предприятиями Челябинска.

«В связи с тем, что в действиях неустановленных ответственных лиц предприятий города усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 251 УК РФ (загрязнение атмосферы), прокурор области Александр Кондратьев потребовал направить материалы проверки в главное управление МВД России по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства», – сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Кроме того, по результатам проверок прокурор вынес 5 постановлений о возбуждении административных дела по статье 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов). Материалы направлены для рассмотрения в министерство экологии Челябинской области.

Руководителям 5 предприятий внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Проверочные мероприятия в сфере охраны атмосферного воздуха продолжаются.

Челябинск, Юлия Малецкая

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