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Челябинск

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Публикации за 03.02.17

Две жительницы Челябинска насмерть отравились газом

Две жительницы Челябинска насмерть отравились газом

В Челябинске две женщины погибли от отравления угарным газом.

Как сообщили РИА в АО «Челябинскгоргаз», трагедия произошла 2 февраля в поселке Каштак, в частном доме по улице Тургоякской.

Диспетчер скорой медицинской помощи сообщил в службу 04 о гибели двух местных жительниц от отравления угарным газом.

Прибывшая на место аварийная бригада приостановили газоснабжение жилого дома. По итогам предварительной проверки было установлено, что печная горелка эксплуатировалась с нарушениями правил использования газа в быту: в дымоходе отсутствовала тяга. Договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с компанией «Челябинскгоргаз» не заключался.

«Новый День – Челябинск» , и

«Отсутствие тяги в дымоходе – основная причина отравлений угарным газом. Мы еще раз обращаем внимание потребителей газа на необходимость соблюдения элементарных правил безопасности: перед включением газового прибора следует приоткрыть форточку и проверить тягу в дымоходе. В случае ее отсутствия пользоваться прибором запрещается – это может привести к печальным последствиям», – прокомментировал заместитель гендиректора – главный инженер АО «Челябинскгоргаз» Владимир Фомин.

Челябинск, Юлия Малецкая

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