В Челябинске два ребенка и взрослый пострадали в ДТП на площади Революции

Публикации за 03.02.17

В самом центре Челябинска столкнулись две «легковушки». Пострадали два ребенка и женщина.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении ГИБДД, дорожная авария произошла в 16 часов 15 минут 2 февраля на проспекте Ленина, рядом с Арбитражным судом.

39-летний водитель автомобиля Газ-3102, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу и врезался в «Хонду СR-V», двигавшуюся во встречном направлении прямо.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмировались три человека: 8-летняя пассажирка иномарка, а также 7-летний мальчик и 21-летняя девушка, ехавшие в «Волге». Все трое доставлены в больницу.

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По данным сотрудников ГИБДД, пассажирка отечественного автомобиля не была пристегнута ремнем безопасности, а ребенок перевозился без детского удерживающего устройства.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Юлия Малецкая

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