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Челябинск

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Публикации за 03.02.17

Глава Каслинского района отстранен от должности

Глава Каслинского района отстранен от должности

Глава Каслинского района Александр Грачев, ставший фигурантом уголовного дела, отстранен от должности.

Как сообщили РИА в следственном управлении СКР по Челябинской области, Александру Грачеву предъявлено обвинение в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в период 2012 – 2013 годов, обвиняемый, занимавший должность заместителя главы Каслинского муниципального района, незаконно предоставил местным жителем 2 земельных участка, которые были обременены правами третьих лиц.

Кроме того, в 2014 году Грачев, уже будучи главой муниципалитета, принял незаконное решение о передаче земельного участка, на котором находился объект культурного наследия Челябинской области «Дом купца Хозяинова», для ведения хозяйственной деятельности. В результате незаконных действий здание было демонтировано и на земельном участке построен новый объект. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России.

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В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. По ходатайству следователя Снежинский городской суд отстранил чиновника от должности.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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