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Челябинск

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Публикации за 03.02.17

В Челябинской области иномарка столкнулась с фурой: четверо раненых

В Челябинской области иномарка столкнулась с фурой: четверо раненых

В Челябинской области на заснеженной трассе столкнулись Hyundai и фура.

Как передает корреспондент РИА , ДТП произошло на подъезде к Аше.

«Новый День – Челябинск» , и

Водитель автомобиль Hyundai в условиях снегопада не выбрал безопасную скорость движения и, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Тата». По информации U24.Ru, в результате аварии четыре пассажира Hyundai получили телесные повреждения и были госпитализированы в Ашинскую городскую больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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