Главе южноуральского села предъявили обвинение в получении взяток

Публикации за 03.02.17

Главе Баландинского сельского поселения Вере Галицковой предъявлено обвинение в получении взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в настоящее время чиновница задержана.

По данным следствия, в 2016 году Вера Галицкова получила от местных жителей в общей сложности 220 тысяч рублей за незаконное предоставление 2 земельных участков на территории Баландинского сельского поселения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.

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Следователь предъявил чиновнице обвинение и направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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