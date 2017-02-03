Главе южноуральского села предъявили обвинение в получении взяток

Главе Баландинского сельского поселения Вере Галицковой предъявлено обвинение в получении взяток.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в настоящее время чиновница задержана.
По данным следствия, в 2016 году Вера Галицкова получила от местных жителей в общей сложности 220 тысяч рублей за незаконное предоставление 2 земельных участков на территории Баландинского сельского поселения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.
«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook
Следователь предъявил чиновнице обвинение и направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 03.02.17
В Челябинской области иномарка столкнулась с фурой: четверо раненых. / Глава Каслинского района отстранен от должности. / В Челябинске два ребенка и взрослый пострадали в ДТП на площади Революции. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»