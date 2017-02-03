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Челябинск

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Публикации за 03.02.17

В Кыштыме девочка-подросток наглоталась таблеток, непродающихся в аптеках

В Кыштыме девочка-подросток наглоталась таблеток, непродающихся в аптеках

В Кыштыме 15-летняя девушка проглотила десяток таблеток, которые нельзя купить даже по рецепту.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел сегодня ночью.

Мать 15-летней девушки вызвала «скорую», подростку сделали искусственное промывание желудка. Сейчас она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

«Новый День – Челябинск» , и

По информации «Кыштымского рабочего», пострадавшая проглотила 8-10 таблеток противотуберкулезного препарата, непродающегося в аптеках даже по рецепту врача. Лекарство выдают больным по месту лечения. Как медикаменты попали к подростку, еще предстоит выяснить.

Челябинск, Виктор Елисеев

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