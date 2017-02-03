«Мечел-Кокс» грозит Росприроднадзору судом, ведомство продолажет опечатывать установки

Публикации за 03.02.17

ООО «Мечел-Кокс» собирается оспорить в суде решение Росприроднадзора, собирающегося закрыть предприятие на 3 месяца за чрезмерные выбросы фенола в атмосферу.

Как уже сообщал «Новый День», специалисты федерального надзорного ведомства в пробах, отобранных 31 января в контрольных точках в зоне влияния ООО «Мечел-Кокс» (всего более 40 измерений), выявили превышение допустимых концентраций фенола.

По данному факту было возбуждено административное дело по части 3 статьи 8.21 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ). А 1 февраля инспекторы Росприроднадзора приняли решение о запрете деятельности неисправной технологической установки «Мечел-Кокса». Оборудование остановили и опломбировали.

Кроме того, Росприроднадзор готовит материалы в суд для назначения административного наказания в виде приостановления деятельности предприятия сроком до 90 суток.

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Представители завода опровергают обвинения в загрязнении атмосферы Челябинска. ««Мечел-Кокс» не согласен с решением Росприроднадзора и будет оспаривать его в суде. В так называемой зоне влияния «Мечел-Кокса» находятся и другие потенциальные источники выбросов фенола в атмосферу, а в указанный день отбора проб ветер был юго-восточный, то есть дул от точки контроля в направлении предприятия, а не наоборот. Соответственно, в пробах не может быть выбросов «Мечел-Кокса». Более того, в этот же день, 31 января, в той же контрольной точке производились замеры независимой аккредитованной лабораторией «Центр охраны труда и экологической безопасности», по результатам которых превышений по загрязняющим веществам не зарегистрировано.

В период действия НМУ предприятие переведено на особый режим работы. В коксовых цехах «Мечел-Кокса» снижены объемы производства кокса и сокращен расход газа на обогрев коксовых батарей. Ограничено использование автотранспорта, а также сокращены погрузочно-разгрузочные работы», – прокомментировали в пресс-службе ООО «Мечел-Кокс».

Между тем, сегодня стало известно, что Росприроднадзор запретил эксплуатацию еще одной установки на предприятии.

В ходе внеплановой проверки 2 февраля в коксовом цехе №1 ООО «Мечел-Кокс» была выявлена неисправная технологическая установка, являющаяся источником выделения вредных веществ в атмосферу.

По данному факту возбуждено административное дело. Решением инспектора Росприроднадзора использование неисправной установки запрещено.

Сегодня же, в середине дня, пресс-служба «Мечел-Кокса» сообщила о том, что запрет на эксплуатацию установки, опломбированной 1 февраля, снят.

«В ходе повторной проверки, которую Росприроднадзор провел сегодня в ООО «Мечел-Кокс», государственным инспектором в области охраны окружающей среды выдано определение об отмене запрета на эксплуатацию установки очистки газов и снятии пломбы, так как оборудование признано исправным. Также инспекторы проверили выполнение мероприятий, в том числе по снижению загрузки производства, в период действия режима НМУ второй степени опасности. Замечаний не выявлено. В настоящий момент все агрегаты предприятия работают в штатном режиме с учетом выполнения мероприятий, предусмотренных на период действия НМУ», – сообщает пресс-служба предприятия.

В региональном управлении Росприроднадзора не смогли прокомментировать данное заявление, поскольку «все на выезде».

Отметим, сегодня сотрудники надзорного ведомства планировали проверить Челябинский металлургический комбинат и цинковый завод.

Челябинск, Юлия Малецкая

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