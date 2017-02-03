В Копейске задымилась колония №15, эвакуированы десятки заключенных

Публикации за 03.02.17

Из копейской колоний №15 эвакуировали заключенных из-за угрозы пожара.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУФСИН по Челябинской области, ЧП произошло сегодня ночью. В 3:43 задымилась крыша штрафного изолятора.

На тот момент в здании находились 34 заключенных. Всех их эвакуировали в безопасное место.

Причиной задымления без последующего возгорания стало короткое замыкание электротена для нагрева воды, находившегося на кровле здания ШИЗО.

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Через 15 минут задымление ликвидировали силами сотрудников МЧС Копейска и собственной пожарной охраны исправительного учреждения. Всего на месте происшествия работало 5 автоцистерн.

В результате ЧП никто не пострадал.

Челябинск, Юлия Малецкая

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