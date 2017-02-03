От работы дохнут кони, ну, а я – бессмертный пони: ученые выяснили, сколько человеку можно работать

Публикации за 03.02.17

Ученые посчитали, сколько часов в неделю можно работать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если человек заботится о собственном здоровье, он не должен работать больше 39 часов в неделю. К такому выводу пришли исследователи Австралийского национального университета.

Ученые с «зеленого континента» изучили информацию о 8 тысячах работающих взрослых жителей страны и выяснили, что установленный во многих странах мира в 1937 году лимит в 48 часов необходимо снизить на 9 часов. В противном случае резко увеличивается риск развития серьезных психологических и физиологических проблем.

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Причем для мужчин и женщин идеальная продолжительность рабочей недели различается: если для первых она составляет 47 часов, то прекрасному полу не рекомендуется трудиться больше 34 часов, сообщает «Медикфорум».

Что касается популярного мифа о том, что долго работающие люди достигают максимальных результатов, он не соответствует действительности, уверены ученые. Производительность труда эффективна лишь в том случае, если у человека есть возможность восстанавливать силы. А для этого он не должен работать дольше 39 часов в неделю.

Челябинск, Виктор Елисеев

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