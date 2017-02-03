NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 03.02.17

От работы дохнут кони, ну, а я – бессмертный пони: ученые выяснили, сколько человеку можно работать

От работы дохнут кони, ну, а я – бессмертный пони: ученые выяснили, сколько человеку можно работать

Ученые посчитали, сколько часов в неделю можно работать.

Как передает корреспондент РИА , если человек заботится о собственном здоровье, он не должен работать больше 39 часов в неделю. К такому выводу пришли исследователи Австралийского национального университета.

Ученые с «зеленого континента» изучили информацию о 8 тысячах работающих взрослых жителей страны и выяснили, что установленный во многих странах мира в 1937 году лимит в 48 часов необходимо снизить на 9 часов. В противном случае резко увеличивается риск развития серьезных психологических и физиологических проблем.

«Новый День – Челябинск» , и

Причем для мужчин и женщин идеальная продолжительность рабочей недели различается: если для первых она составляет 47 часов, то прекрасному полу не рекомендуется трудиться больше 34 часов, сообщает «Медикфорум».

Что касается популярного мифа о том, что долго работающие люди достигают максимальных результатов, он не соответствует действительности, уверены ученые. Производительность труда эффективна лишь в том случае, если у человека есть возможность восстанавливать силы. А для этого он не должен работать дольше 39 часов в неделю.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.02.17

В Копейске задымилась колония №15, эвакуированы десятки заключенных. / Градус человеческого безразличия опустился ниже нуля: жители Аши ждали губернатора три часа на морозе, не дождались…. / «Мечел-Кокс» грозит Росприроднадзору судом, ведомство продолажет опечатывать установки.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter