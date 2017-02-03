Морозный уик-энд: на Южном Урале похолодает до -32°C

Публикации за 03.02.17

В Челябинской области ожидаются сильные морозы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным регионального Гидрометцентра, три ближайшие ночи будут весьма морозными: столбик термометра может опускаться до -25, -28 градусов Цельсия, а в горах и низинах – до минус 32. Днем таких морозов не ожидается. В целом по области 4 февраля температура воздуха составит -10,-15 градусов, в низинах до -19. Однако ситуацию усугубит северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду и порывами до 16 м/с.

В воскресенье, 5 февраля, столбик термометра опустится до -11,-16 градусов Цельсия, ветер немного утихнет и начнет меняться на южный.

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Уже в понедельник «потеплеет» до -6,-11 градусов, а направление ветра изменится на северо-восточное с порывами до 15 метров в секунду.

В выходные прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой снег, а в отдельных районах метели.

Челябинск, Юлия Малецкая

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