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Публикации за 03.02.17

Самодельный пистолет и больше тысячи патронов: в Троицке завели два дела на «коллекционеров» оружия

Самодельный пистолет и больше тысячи патронов: в Троицке завели два дела на «коллекционеров» оружия

В Троицке два «коллекционера» оружия стали фигурантами уголовных дел.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оба дела по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) были возбуждены 2 февраля.

26 января в ходе обыска у жителя Троицка было изъято 5 патронов калибра 5,6 миллиметра. Мужчина нашел их около 20 лет назад и все это время хранил дома.

А 27 января в частном доме в селе Ключевка Троицкого района полицейские обнаружили «предмет, конструктивно схожий с пистолетом и имеющий деревянное основание», 7 патронов калибра 5,45 миллиметра, 4 патрона калибра 5,6 миллиметра и 982 патрона калибра 5,45 миллиметра.

Ранее неоднократно судимый житель Троицкого района рассказал, что в октябре 2015 года он, находясь в хозяйственной постройке у жительницы села Ключевка, нашел ящик с патронами и спрятал у себя в сарае. А самодельный пистолет и 4 патрона от мелкокалиберного оружия мужчина, по его словам, обнаружил в 2008 году, проводя уборку на чердаке своей летней кухни.

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В настоящее время продолжается расследование уголовных дел. Санкцией указанной части данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.02.17

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