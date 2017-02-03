Экологические движения Южного Урала призвали консолидироваться

Публикации за 03.02.17

Конструктивные экологические движения должны консолидироваться в борьбе за чистоту окружающей среды и стать главным механизмом коммуникации общества, власти и экспертов в регионе. С предложением объединить усилия и опыт существующих в городе экологических движений для повышения эффективности мероприятий, проводимых в рамках Года экологии, выступил председатель эко-движения «Время Че» Феликс Панов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема накопленного экологического ущерба в Челябинской области и организация мероприятий по их решению обсуждались сегодня в рамках круглого стола с участием председателя комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Сергея Чернина, экспертов ОП РФ, представителей министерства экологии Челябинской области, региональных экспертов-экологов.

Говоря об истории становления движения «Время Че», Феликс Панов отметил, что движение изначально опиралось на работу в рамках конструктивного диалога с городскими чиновниками, экспертами профильных ведомств и активными жителями города. Именно такой подход, по мнению Феликса Панова, является наиболее эффективным и действенным в решении насущных экологических проблем Челябинска.

«Когда мы начинали, о проблеме городской свалки никто даже не говорил, то есть проблема была – опасный для экологии объект в центре города функционирует с 1949 года, а пути решения даже не обсуждались. Никто не мог назвать конкретные сроки ни закрытия свалки, ни хотя бы разработки проекта рекультивации или строительства альтернативных полигонов. Благодаря активности волонтеров, неравнодушию жителей города, взаимодействию с властями, активному освещению вопроса в СМИ, за прошлый год нам удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки» – рассказал лидер движения «Время Че».

«В условиях, когда накопленный экологический ущерб становится угрозой благополучию жизни жителей Челябинска, именно общественные движения становятся ретранслятором запроса на экологическое благополучие. Основная задача – быть связующим звеном между обществом и органами власти, задействуя все возможные инструменты – СМИ, соцсети, «горячие линии». Тема экологии не разделяет, а консолидирует общество, и общественные движения могут и должны стать главным механизмом коммуникации» – подчеркнул лидер «Время Че».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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