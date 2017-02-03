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Публикации за 03.02.17

Главу Баландино отправили под домашний арест

Главу Баландино отправили под домашний арест

Суд не стал заключать под стражу главу Баландинского сельского поселения Веру Галицкую.

Напомним, чиновница обвиняется в получении взяток на 220 тысяч рублей за незаконное предоставление земельных участков.

Как сообщили РИА в Центральном районном суде, рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

По мнению следствия, чиновница может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям или другими способами мешать расследованию дела.

Обвиняемая и ее защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

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Выслушав доводы сторон, изучив представленные материалы, суд решил, что следствие не представило достаточных доказательств необходимости заключения Галицкой под стражу.

Учитывая, в том числе тяжесть преступлений, сведения о личности обвиняемой, ее возраст, семейное положение, характеристики, а также общественную опасность предполагаемых преступлений, суд решил, что в настоящее время надлежащее поведение подследственной сможет обеспечить домашний арест. В удовлетворении ходатайства следователя было отказано.

Глава Баландино останется под домашним арестом минимум до 1 апреля.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 3 суток со дня его вынесения.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 03.02.17

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